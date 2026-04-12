サッカー元イングランド代表主将で米メジャーリーグサッカーMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏（50）の長男ブルックリン氏（27）が、自身の名前の商標権を巡って母でデザイナーのビクトリア・ベッカムさん（51）に対して法的措置を検討していると英メディアが報じた。1年以上にわたって両親との確執が取り沙汰されているブルックリン氏を巡り、不仲の原因の1つにビクトリアさんが約10年前にブルッ