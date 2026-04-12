女優檀れい（54）が12日、都内で「素敵な大人のごきげんフェス2026」に登壇した。宝島社の60代女性向けファッション誌「素敵なあの人」と、50代女性向けファッション誌「大人のおしゃれ手帖」の2媒体合同イベント。白いドレス姿で登場すると、美しさのあまり会場は大きな歓声に包まれた。安定した日々を送るためのルーティンを問われると、「どんなに朝早くても自分の時間をつくる。お茶の時間が大好きで、朝起きて必ずお抹茶をた