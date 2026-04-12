日本テレビの水卜麻美アナウンサーが11日、自身のインスタグラムを更新。総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）の現場で誕生日を祝ってもらった様子を紹介した。【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナ水卜アナは1987年4月生まれで、今年で39歳になる。投稿では、「水卜麻美さんHappy BirthdayZIP！」のメッセージとバースデーケーキのイラストが描