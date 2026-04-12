◇パ・リーグ西武2x−1ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武はロッテにサヨナラ勝ちし、2カード連続の勝ち越し。延長10回、林安可外野手（28、リン・アンコー）が来日1号となるサヨナラ弾を放った。先発の平良海馬投手（26）は7回5安打無失点と粘投。勝敗はつかなかったが、開幕から3試合で防御率0.00を継続している。試合を決めたのは台湾の主砲だった。1−1で迎えた延長10回1死、カウント2−1からロッテ・ロングの4球