今月20日に31歳の誕生日を迎える、俳優で歌手の佐藤智広（30）が12日、都内で行われたフォトブック「31st Birthday Photo Book」（TM☆スターライト）の発売記念イベントを行った。撮影は沖縄・宮古島で行われ、初のサーフィンにも挑戦してる。ミュージカル「忍たま乱太郎」などで活躍する佐藤は、岩手県一関出身。岩手県には本州最東端の宮古市があるだけに「宮古という地名に心が躍ります。ブルーレイ、カレンダーと続き、まさに