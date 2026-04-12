オリックス戦に先発し、7回途中無失点で今季初勝利を挙げた楽天・滝中＝楽天モバイルパーク楽天は滝中が多彩な変化球で的を絞らせず、6回1/3を2安打無得点に抑え、今季初勝利を挙げた。打線は五回に小郷が先制打を放ち、八回は辰己が1号2点本塁打で加点。オリックスは3安打で零敗。ジェリーの好投を生かせなかった。