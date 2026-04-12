長嶋一茂（60）が12日、日本テレビ系「一茂×かまいたちのゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。約15年前に知り合いの女性の引っ越しの際に家具購入したことをマネジャーの柿沼氏が把握していたことが発覚した。インターネットだけで家具販売を20年近く営業していた専門店「LOWYA（ロウヤ）が、2003年から実店舗での体験型ストアをスタートさせて、現在では13店舗を運営。今回は渋谷駅前の店舗を訪れた。じっくり家具を眺めていた