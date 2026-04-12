スペインリーグ、レアル・ソシエダは11日、デポルティーボ・アラベスと対戦。ケガで日本代表を離れていた久保建英選手が、所属チームの復帰戦で早速アシストを見せた。ソシエダの久保は、1月に左太もも裏を負傷。83日ぶりにリーグ戦に途中出場し復帰を果たすと、大歓声に包まれた。同点で迎えた後半15分。ソシエダはフリーキックのこぼれ球からクロスを上げると、久保が頭で折り返し、味方選手が勝ち越しゴール。絶妙なタイミング