元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が12日までにインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。木下は「そういえば?髪キットした今までよりボ部感ないかんじ寝起きでこれらくー（原文ママ）」とつづり、すっきりとしたショートカットにイメージチェンジをした姿を投稿した。続けて「まつ毛にマスカラ塗らないでクリアマスカラするのがすきですどーでもいいです」とメークのこだわりを明かした。こ