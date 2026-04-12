スペイン１部レアル・マドリードの次期監督として現フランス代表監督のディディエ・デシャン氏が候補リスト入りしていると、フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」が報じた。デシャン氏は６月に開幕する北中米Ｗ杯後に現職を退任し、ジネディーヌ・ジダン氏が後任となる見通し。同メディアは「フロレンティーノ・ペレス会長が（現監督の）アルバロ・アルベロアに親近感を抱いているとはいえ、目立った成果なしに彼を留任させるの