国内女子ゴルフツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝パー７２）、米ツアーからのスポット参戦の岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）と昨季の年間女王・佐久間朱莉（２３＝大東建託）が、通算８アンダーで２位となり、ともに地元・埼玉での優勝はならなかった。４打差の１３位からでた岩井は１番パー５でイーグル、２番パー４でバーディーと絶好のスタートを切ったが、その勢いは最後