【モデルプレス＝2026/04/12】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが4月11日、自身のInstagramを公開。渋谷の街中でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】紅白出演31歳歌手「遭遇した人羨ましい」渋谷センター街に降臨◆アイナ・ジ・エンド、渋谷降臨アイナは「Shibuya」とつづり、さくらんぼや海賊旗の絵文字と共に渋谷でのショットを複数枚投稿。TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌である新曲「