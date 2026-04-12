◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、２番人気のドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は９着に敗れた。道中は中段後方で待機。４コーナーを１１番手で回ったが、直線で伸びなかった。クリストフ・ルメール騎手は１８年アーモンドアイ、１９年グランアレグリアに続く当レース３勝目はならなかった。好時計で制した前走・クイーンＣから桜直