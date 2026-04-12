◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が６試合連続無失点をマークした。６回２失点の先発・井上に代わり、７回から登場。長岡を一ゴロ、サンタナに四球、古賀に右前打で１死一、三塁のピンチを招いたが、４番オスナを三直、岩田を遊ゴロに打ち取った。早大から入団したルーキー右腕。独特の軌道を描く特殊球シンカーを最大の武器とし、カットボールなども操る