◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、４番人気のアランカール（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は後方から差し脚を伸ばしたが、５着に敗れた。武豊騎手は０４年ダンスインザムード以来、２２年ぶりＶならず。歴代最多を更新する６勝目は来年以降に持ち越しとなった。昨年の阪神ＪＦでは１番人気に推されるも最後方からの競馬が影響して５