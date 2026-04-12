◇バレーボール◇Ｖリーグ男子プレーオフ決勝（１２日、北ガスアリーナ札幌４６）クボタ３（３６―３４、２５―１９、２５―２３）０北海道イエロースターズVリーグ男子の北海道イエロースターズ（東地区１位）は１２日、北ガスアリーナ札幌４６でプレーオフ決勝で、クボタスピアーズ大阪（西地区１位）に敗れ、惜しくも準優勝となった。第１セットを接戦の末に落とし、２セット目は突き放された。第３セットも接戦に持ち込