◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）ヤクルト・高梨裕稔投手が６回まで巨人打線を完全に封じていたが、７回１死で途切れた。最速１４９キロの速球にフォークボール、スライダーをまじえて打たせて取る投球がさえた。山本投手コーチは「高梨はストレートに力がありテンポよく投げてくれている」とコメントした。６回まで６８球という省エネ投球。無安打、無四球で１人の走者も許さなかった。７回、先頭