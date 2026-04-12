◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽慶大１０―４立大（１２日・神宮）慶大は１１―０と圧勝した１回戦に続いて２ケタ得点で立大に連勝。幸先良く開幕週に勝ち点をマークした。開幕戦から４番に座る中塚遥翔外野手（３年＝智弁和歌山）が、３回に放った逆方向の左翼席への２点本塁打をはじめ３安打４打点と大活躍。「外角のストレートをコンパクトに逆方向へ、という狙いでしたが、最高の結果になってくれました」と