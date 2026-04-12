◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）今季３登板目で初白星を目指していたＤｅＮＡの石田裕太郎投手（２４）は５回５安打４失点（自責２）で初勝利はお預けとなった。前回登板となった５日の巨人戦（東京ドーム）では６回２／３を投げ５安打２失点で負け投手となっていた。前日、１１日には広島打線について「足の速い選手も多いですし、１発もある選手もいるので、無駄なフォアボールだったり、余計なランナ