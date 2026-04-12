お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが韓国一人旅の様子を公開した。１１日にインスタグラムで「皆さん１人で韓国に行かれているから、韓国一人旅はとっても楽なのかと思ってた」とつづり、スーツケースを引きながらの動画や、カードの写真などをアップした。最後に「英語圏よりずっと大変っていうことに、今更気付いたー」と締めた。この投稿には「ひとり旅満喫下さい」「