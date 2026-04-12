４月１２日の福島１０Ｒ・喜多方特別（４歳上２勝クラス、ダート１１５０メートル＝１６頭立て）はイマージョン（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）が１番人気に応えて快勝。この勝利でロードカナロア産駒がＪＲＡ通算１３００勝を達成した。ＪＲＡ史上１２頭目の記録。同産駒はＧ１・８勝のアーモンドアイを筆頭にベラジオオペラ、コスタノヴァなどＧ１馬が１０頭（延べ２１勝）いる。