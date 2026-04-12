◇パ・リーグオリックス0―4楽天（2026年4月12日楽天モバイル）オリックスは完封負けの連敗で貯金が0になった。来日2度目の先発となった先発の新助っ投ジェリーは6回4安打1失点で降板。打線の援護がなく、日本球界初勝利は今回もお預けとなった。打線は散発の3安打に終わり、投手陣を援護できなかった。