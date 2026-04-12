男子100メートル決勝力走する3位の山本匠真（左）と4位の山縣亮太（右）＝島根県立浜山公園陸上競技場陸上の出雲大会最終日は12日、島根県立浜山公園陸上競技場で行われ、男子100メートル決勝はジョエルジン・ヌワマディ（韓国）が10秒23で勝ち、山本匠真（広島大大学院）が10秒27で日本勢最高の3位だった。日本記録保持者の山縣亮太（セイコー）は10秒33の4位。女子100メートルは前日の200メートルに続き井戸アビゲイル風果