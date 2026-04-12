【ワシントン＝橋本潤也】パキスタンで現地時間の１１日から１２日未明まで行われた米国とイランの戦闘終結に向けた協議は、合意には至らなかった。米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）によると、協議では〈１〉ホルムズ海峡の即時開放〈２〉高濃縮ウランの引き渡し〈３〉イランの海外資産の凍結解除――の三つのテーマが主な焦点となったものの、双方が妥協点を見いだすことはできなかったという。複数のイラン当局者の話と