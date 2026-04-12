千鳥のノブが、人気アイドルの隠れファンであることが明らかになり、「ギャル好きなんや」「これは恥ずいw」などの声があがった。【映像】千鳥ノブが“隠れファン”の人気アイドル『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、「ABEMA開局10周年30時間限界