元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が12日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、自宅の場所を匂わせる場面があった。この日は「有名企業の新業態のゲンバ！」として東京・五反田でロケをスタート。ともにMCを務めるお笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一が「今日は五反田にやってきております」と紹介すると、一茂は「あららら。近いのよ、家が。迷惑なの」としつつも「そこ真っすぐ行