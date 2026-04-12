4月13日（月）の『徹子の部屋』に、美川憲一が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年9月、心臓が規則正しく働かない「洞不全症候群」と診断され、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた美川。実は数年前から歩くのが少し大変だったという。病気が発覚したきっかけは昨年8月、ロサンゼルスに行ったときに意識がなくなり、倒れたこと。帰国して手術を受け、その入院中に徹底的に検査した結果、医師から「パーキン