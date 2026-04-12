4月11日、U18男子日本代表が出場したドイツで開幕した「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」の全日程が終了。国際舞台での熾烈な戦いの中で、複数選手がスタッツランキング上位に名を連ねる活躍を見せた。 7試合中6試合に出場し、チームトップの平均17.7得点を挙げているのはベネディクト研一郎。外角シュートに加え豪快なダンクも飛び出すなど高い得点能力を発揮。ドイツ戦では24