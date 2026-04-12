消防によりますと、きょう（12日）午後3時前、岡山市北区の大雲寺交差点で、軽貨物車と乗用車が関係する事故がありました。この事故で1人が救急搬送されたということです。けがの程度など詳しいことは分かっていません。 【事故現場の写真をもっとみる】岡山市北区で軽貨物車と乗用車が絡む事故1人を救急搬送【岡山】 現場画像 ▶この記事を最初から読む