ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』が4月11日より生放送されており、俳優の山本裕典が30時間マラソンに挑みながらリアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が進行中だ。 （関連：【画像】山本裕典を「テキーラ観覧車」で励ますホストの師匠・軍神ら） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間に