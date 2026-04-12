韓国の人気男性グループ「SUPER JUNIOR（スーパージュニア）」のソウル公演で、観客が負傷する事故が発生した。【写真】韓国人気アイドル、ファンから性加害の瞬間…犯人は“日本人”か発生したのは4月5日、KSPO DOMEで開催されたデビュー20周年ツアーのアンコール中だ。客席横に設置されていた仮設の安全フェンスが崩れ、観客3人が転落して負傷したのだ。所属事務所のSMエンターテインメントは、被害者が病院で検査と治療を受け、