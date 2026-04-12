◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）パーフェクト投球を続けていたヤクルトの先発・高梨裕稔投手。7回にこの日初ヒットを浴びました。初回からフライとゴロに打ち取り、わずか8球で三者凡退に抑えた高梨投手。2回にはキャベッジ選手からこの日初の三振を奪うなど、ここでも三者凡退に抑えます。相手打線から攻略の心配がかかる2巡目以降もリズムのいいピッチングを継続。抜群の制球力も見せ四死球なく、無安