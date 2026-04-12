フリーアナウンサーで宇宙キャスターとしても活動する榎本麗美さん（43）が12日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表しました。榎本さんは、理工学部バイオサイエンス学科卒業後、地方テレビ局のアナウンサーに。2007年からフリーアナウンサーになり、『日テレNEWS24』のキャスターを務めるなど報道キャスターを中心に活動しています。その傍ら、2019年から宇宙キャスターとしても活動。JAXAや民間企業主催イベント・