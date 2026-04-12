俳優のファーストサマーウイカ（35）が12日までに自身のインスタグラムを更新。「#ウイカ衣装」と書き出したウイカ。「ピアス@abiste_official※イヤリングに変更して着用」とこだわりのポイントを紹介した。ピンクのリボンやカラフルな壁紙がメルヘンな雰囲気をかもす場所でパシャリ。春らしい鮮やかな水色が美しいジャケット姿を披露した。