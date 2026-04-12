9日のメーン11R「陽炎特別3歳AB」（ダート1400メートル）で、スカイノハル（牡3＝飯田、父アジアエクスプレス）が勝利しデビューから4連勝。オープン入りを果たした。ゲートの出が良く、道中は3〜4番手を追走。4コーナーを立ち上がって先頭に並びかけると、長くいい脚を使って後方からの差し、追い込み馬の追い上げをしのぎ、3/4馬身差で最先着した。鞍上の広瀬航は「流れが速かったので反応するのに時間がかかったけど、大