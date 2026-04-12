テレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」が１１日、放送された。出川哲朗がＭＣを務め、野球好きの芸能人たちがそれぞれのひいきチームをプレゼンする。熱狂的な広島ファンで知られるアンガールズ・田中卓志は、中日ファンの落語家・立川志らくと壮絶な舌戦を展開。田中は興奮のあまり「お前！ふざけんなよ！メガネ！ふざけんなよ！」と激高しながら、志らくの後頭部に掴みかかる暴挙に。あまりのキ