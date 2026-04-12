◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年4月12日東京D）ヤクルトの高梨裕稔投手（34）が快投ショーを見せた。立ち上がりから球威、制球とも申し分なく、7回1死まで1人の走者も出さない完全投球。偉業達成への期待が高まったが、ここで20人目の打者となった中山に中前打を許した。完全試合達成となれば、22年4月10日オリックス戦の佐々木朗希（ロ）以来史上17人目、セでは94年槙原寛己（巨）以来32年ぶりだった。高梨はこ