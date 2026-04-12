「巨人−ヤクルト」（１２日、東京ドーム）今季２度目の先発となった井上が６回を８安打２失点で降板した。初回のピンチは７試合ぶりに「１番・二塁」でスタメン起用された門脇のフェイクプレーに助けられた。１死から２番サンタナに中前打。２番古賀の二塁後方への飛球を門脇が捕球すると見せかけたが、打球は右翼前へポトリ。サンタナはスタートが遅れて、右翼中山からの送球で二塁でアウトになった。その後の２死一、二塁