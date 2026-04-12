お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの大物芸人の“秘密”をぶっちゃけた。真栄田は「みなさん、絶対に誰にも言わないで下さい」とポスト。そこで「（間）寛平師匠は、ガラケーを使っているのですが、ガラケーにスマホリングを装着しています。内密に」と明かした。ユーザーからは「トップシークレットで！師匠なら何か許せちゃう」「逆に新しい」「これは絶対