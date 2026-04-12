ハンガリーの首都ブダペストで、ウクライナのゼレンスキー大統領らの顔写真と共に「戦争をやめろ」と記したプラカードを掲げて行進するフィデス支持者ら＝3月（共同）【ブダペスト共同】ハンガリーで12日、議会（一院制、定数199）総選挙が実施された。即日開票され、早ければ同日深夜にも大勢が判明する見通し。ロシア寄りの姿勢を深めるオルバン政権は欧州連合（EU）のウクライナ支援や対ロ追加制裁に繰り返し反対し、欧州の右