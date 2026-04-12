◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月12日バンテリンＤ）阪神の佐藤輝明内野手（27）が今季2度目の1試合3安打をマークして打率は驚異の4割超えとなった。佐藤輝は2回の第1打席に右前打を放つと、5回の第3打席は左翼への二塁打。8回の第4打席に三塁への内野安打を記録した。打率は第3打席の時点で打率は.400に到達し、この日3本目の安打で.411まで上昇した。前日には2本塁打、5打点と力を発揮した主砲が広角に打ち分け、