１１日に両国国技館で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ちした那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った。世界挑戦権を獲得し、帝拳ジムの本田明彦会長によれば次戦は９月となる見通しだという。５月２日に東京ドームで開催される王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と