コーデの完成度を高めるなら、バッグやシューズ選びが鍵。アクセントとしても活躍する小物こそ、オシャレ見えを狙えるアイテムを選びたいところです。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】の新作から、大人コーデの鮮度を高める「バッグ & シューズ」を厳選。取り入れるだけでこなれたムードへと導くラインナップを、さっそくチェックしてみて。 スマートに持ち歩ける機能派巾着バッグ