◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」障害界の名手である石神深一騎手（４３）の引退が今月８日に発表された。その前日には千葉・白井市のＪＲＡ競馬学校で入学式に参列。次男・龍貴さんのジョッキーへの第一歩をしっかりと見届けていた。取材する間、その表情からは「引退」などという言葉はみじんも感じ取ることができず、“サイン”がなかったか、ただただ自問自答した。長男・深道も３年目を迎えたＪＲＡ騎手で、父も元騎