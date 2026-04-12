◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、１番人気のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が直線力強く抜け出し、阪神ＪＦに続くＧ１連勝で１冠目を手にした。松山弘平騎手は２０年３冠牝馬デアリングタクト以来、当レース２勝目となった。勝ちタイムは１分３１秒５。２歳女王は桜の季節も主役を譲らなかった。阪神ＪＦ勝利から桜花賞直