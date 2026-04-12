◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人打線は７回途中までヤクルト・高梨裕稔投手の前に一人の走者を出せなかったが、１死からこの日２４歳の誕生日を迎えた中山礼都外野手が中前安打を放ち、パーフェクトを阻止した。今季３度目のカード勝ち越しを狙う一戦。門脇誠内野手を今季初の１番、中山礼都外野手を２番に置く新打線で臨んだ。しかしテンポ良く１５０キロに迫る直球にフォークを織り交ぜる高