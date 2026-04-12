女優の杏が１２日、都内でエッセー刊行記念トーク＆フォトセッションに登場し、パリでの生活について語った。４年前から仏・パリと東京の二拠点生活を送っている杏。パリを選んだ理由については「元々、モデルをしていて一番多く訪れていた場所。その時に出会った人たちもいたので、『ここでだったら楽しく暮らしていけるかも知れない』（と思った）。歴史、アート、おいしいご飯もあって、いろんな文化、考え方がある」と２人