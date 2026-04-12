◇サッカー・関東大学リーグ2部第2節流通経大2−3城西大（2026年4月12日埼玉・JOSAI SPORTS FIELD）部員が大麻使用の疑いがある問題で無期限活動停止となっていた流通経大が無期限活動停止措置の解除後初の公式戦に臨み、再出発した。関東大学リーグ2部第2節で城西大に2−3で敗れた。試合前、ピッチに整列して一礼した流通経大イレブン。応援席からは「頑張れ！」というエールとともに拍手が送られた。流通経大サッカ