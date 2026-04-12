プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）が約4カ月半ぶりの再起戦での勝利から一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。11日のWBC同級挑戦者決定戦（東京・両国国技館）では同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5戦ぶりのKO勝利を飾り、昨年11月に敗れた王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を手にした。陽キャの天心にようやく笑顔が戻った。連敗が許されないエ