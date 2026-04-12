【競馬】桜花賞・G1（4月12日／阪神競馬場・3歳牝馬限定・芝1600メートル）【映像】スターアニス強い！ 桜花賞2026 レースハイライト第86回・桜花賞が12日（日）に阪神競馬場で開催。昨年の阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬スターアニス（牝3・高野）が勝利し、牝馬3冠の1冠目を制した。レースはリリージョワ（牝3・武）がゲート内で暴れ、馬体検査のため発走が遅れるハプニング。